«La Bella e la Bestia»: cast, trama e perché vederlo

28 Dicembre 2020 | 10:00 di Marianna Ninni

Rifacendosi al lungometraggio d’animazione del 1991, il regista Bill Condon ha riportato al cinema la favola de «La Bella e La Bestia» e lo ha fatto attraverso una rivisitazione del film in live-action con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens.



Al contrario di alcuni precedenti esperimenti live-action della Disney, che rivisitavano le fiabe tradizionali in chiave moderna o raccontavano la vicenda da un punto di vista del tutto nuovo, come accade con «Maleficent», qui la storia conserva la sua natura originale ed è praticamente la stessa.

A causa della sua arroganza e della sua crudeltà, un principe cade vittima di un incantesimo che lo imprigiona nel corpo di una orrenda bestia, condannando ingiustamente anche i suoi più fidati domestici. Quando Belle raggiunge il castello incantato in cerca del padre stringe un patto con la bestia: la libertà dell’uomo in cambio della sua. L’arrivo di Belle non appare casuale, tutti riconoscono in lei quella fanciulla tanto attesa per spezzare l’incantesimo. La bestia non dovrà fare altro che mostrarle il suo lato più umano e Belle, pura nell’animo e nel cuore, non farà alcuna fatica ad andare oltre i pregiudizi per riconoscere nel volto della bestia un principe dal cuore buono.