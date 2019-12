«La bella e la bestia» con Léa Seydoux e Vincent Cassel: cast, trama e trailer

07 Dicembre 2019 | 18:03 di Redazione Sorrisi

Diretto da Christophe Gans, il regista de «Il patto dei lupi», il film del 2014 «La bella e la bestia» è un adattamento cinematografico del grande classico della letteratura mondiale. La storia si apre in Francia all’inizio del secolo e la protagonista è una giovanissima ragazza di nome Belle che decide di salvare il padre dalle grinfie della pericolosa Bestia.

Descritto come un nuovo racconto e ben lontano dall’essere un remake di Cocteau, il film di Gans ha in realtà sfruttato le porte lasciate aperte da Cocteau per infilarsi all'interno, esplorare con occhi diversi gli aspetti tralasciati e approfondire in modo diverso i personaggi poco sviluppati, dando così vita a un racconto del tutto nuovo.



La storia de «La bella e la bestia» è stata oggetto di un altro remake cinematografico nel 2017: «La Bella e la Bestia» con Emma Watson



La trama 1810. Dopo il naufragio delle sue navi, un mercante caduto in disgrazia si rifugia in campagna con i suoi sei figli. Tra di loro c’è la più giovane, Belle. Durante un faticoso viaggio, il mercante scopre il regno magico della Bestia. La Bestia lo condannerà a morte per avergli rubato una rosa, destinata proprio a Belle. La ragazza decide così di sacrificarsi al posto del padre. Al castello della Bestia, però, non è la morte che attende Belle, ma una vita dolorosa fatta di momenti di magia, allegria e malinconia. Ogni sera, all’ora di cena, Belle e la Bestia s’incontrano e, pian piano, impareranno a conoscersi fino al punto in cui Belle riuscirà persino a liberare la Bestia dalla maledizione, trovando, così, il vero amore.



Il cast Se i principali protagonisti del film sono Léa Seydoux nei panni di Belle e Vincent Cassel in quelli della Bestia, al film hanno anche partecipato molti altri attori tra cui André Dussollier nel ruolo del mercante, Eduardo Noriega nei panni di Perucas, Myriam Charleins in quelli di Astrid, Audrey Lamy in quelli di Anne.



Due diverse realtà Il film è stato realizzato in due epoche e la differenza tra le due viene sottolineata anche attraverso l’ausilio delle scenografie: quelle più fiabesche, dove tutto è invaso dal rosato, e quella cangiante che rappresenta l’epoca d’oro.

La scelta dei protagonisti Fin da subito il regista è stato fermamente convinto della scelta degli attori protagonisti. Non ci sono state altre opzioni e per Christophe Gans, Vincent Cassel era l’artista perfetto per interpretare al tempo stesso il principe decadente o la bestia così come Léa Seydoux era il volto ideale per interpretare l’eterna, classica, sofisticata Bella.

Il set Il film è stato interamente girato in studio con set totalmente ricostruiti. Alle riprese sul set si sono poi aggiunti gli effetti speciali.

Una location speciale La Bella e la bestia è stato girato a Babelsberg, vicino Berlino e luogo dove, negli anni ’20, sono stati girati grandi film tedeschi come «Metropolis», «I nibelunghi» e «L’angelo azzurro».



La creazione della bestia Per la creazione della Bestia, il regista si è ispirato a Darkness, il diavolo rosso di Legend di Ridley Scott. Gans ha così immaginato alla bestia come a una creatura intermedia tra quelle mitologiche e quelle più classiche, ma che avesse anche una certa regalità e nobiltà in grado di catturare l’attenzione di Belle e di colpire il suo cuore.

Vincent Cassel La performance di Vincent Cassel è stata registrata in due tempi diversi: un primo momento in cui, vestito solo con il costume di scena, l’attore aveva il compito di dare le battute alla co-protagonista Léa Seydoux; e un secondo momento in cui ha dovuto sottomettersi a una specie di postsincronizzazzione facciale e ha dovuto replicare ancora una volta la sua prestazione. La maschera realizzata da un gruppo di esperti è stata poi aggiunta al volto dell’attore in fase di postproduzione.

Le riprese Il film è stato girato in 57 giorni e le riprese sono state realizzate su fondi verdi, un’universo per metà costruito e per metà virtuale

