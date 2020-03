«La bussola d’oro»: trama, trailer e curiosità

TRAMA

La pellicola ha come protagonista la dodicenne Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards), che vive nel Jordan College di Oxford, in una realtà alternativa dove ogni persona è accompagnata da un daimon, la propria anima in forma animale. L’avventura inizia quando il preside del college le affida un aletiometro, uno strumento simile a una bussola d’oro in grado di rispondere a qualunque domanda tramite un sistema di simboli. Insieme al suo daimon Pantalaimon, Lyra scopre l’esistenza della Polvere, una bizzarra particella naturale che è però bandita dal Magistrerium, un’ organizzazione autoritaria contraria al libero arbitrio, che ritiene che la Polvere rappresenti l’origine di tutti i peccati.

Cercando di scappare dal Magisterium e da Mrs Coulter (Nicole Kidman), Lyra verrà aiutata ci dallo zio e scienziato Lord Asriel (Daniel Craig), che conosce i poteri magici della Polvere. Nella sua avventura incontrerà la strega Serafina Pekkala (Eva Green), un avventuriero texano Lee Scoresby (Sam Elliott), e Iorek Byrnison, un orso polare corazzato.