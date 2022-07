“La canzone della vita”: trama, cast e trailer

Al Pacino è il protagonista (candidato al Goldend Globe) del film che lo vede come anziana rockstar Al Pacino in "La canzone della vita" Cecilia Uzzo







Cosa può avere in comune "La canzone della vita" con la serie "This is us"– da cui è stato tratto una versione italiana intitolata "Noi"? Il creatore Dan Fogelman che, nel caso della pellicola con protagonista Al Pacino, è anche il regista, al suo debutto dietro la cinepresa. Per il ruolo dell’indomita rockstar in crisi esistenziale a seguito di una lettera da John Lennon, Al Pacino aveva ottenuto la sua ennesima candidatura al Golden Globe.

Cast

Titolo Originale : Danny Collins

: Danny Collins Genere: Commedia

Commedia Durata : 1h 45m

: 1h 45m Anno: 2015

2015 Regia : Dan Fogelman

: Dan Fogelman Cast: Al Pacino, Jennifer Garner, Josh Peck, Bobby Cannavale, Melissa Benoist, Christopher Plummer, Annette Bening, Cassandra Starr, Eric Lange, Katarina Cas

Trama

Danny Collins (Al Pacino) è un ex rockstar, ormai ultrasettantenne e incapace di rinunciare agli eccessi di alcool e droga, si accontenta di cantare vecchi successi per un pubblico poco esigente. Nonostante il successo e l'apparente amore di una compagna molto più giovane di lui, è insoddisfatto. Proprio al suo compleanno, il suo manager (Christopher Plummer) scopre quarant'anni dopo una vecchia lettera a lui mai consegnata e scritta da John Lennon e gliela consegna. Le parole di Lennon risvegliano in Danny la voglia di vivere e di cambiare stile di vita. L’uomo comincia così un viaggio per ritrovare il proprio figlio abbandonato quando era piccolo, ormai gravemente malato, e assisterlo, di aiutare nuora e nipotina, e si rimette a scrivere canzoni.

Il trailer