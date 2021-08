“La casa tra le montagne”: trama e cast

La stretta amicizia tra le famiglie Huber e Leitner, in particolare tra i capifamiglia Lorenz Huber e Sebastian Leitner, si rompe venti anni prima, quando Lorenz Huber investe in piena notte il piccolo Peter Leitner, di appena otto anni, uccidendolo. Sebastian Leitner non riesce a perdonare al suo amico Lorenz la morte del figlioletto innescando un odio tra le famiglie che ricadrà drasticamente sull'amore tra Florian Leitner e Lisa Huber, i quali messi sotto pressione finiscono per lasciarsi.