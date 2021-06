“La casas de las flores”, torna la più bizzarra famiglia di fioristi

In un fim su Netflix ritroviamo il clan di "La casa de las flores", in streaming dal 23 giugno "La casa de las flores" Credit: © Netflix Giusy Cascio







Intrighi, bugie e un continuo oscillare tra sensi di colpa, brama di vendetta e voglia di perdonare i propri cari che in passato hanno sbagliato. “La casa de las flores - Il film” contiene tutti gli elementi che hanno reso popolare l’omonima serie messicana. Diretta da Manolo Caro, è considerata “la

soap opera dei Milennials” (i nati tra il 1981 e il 1996) perché affronta con umorismo nero i temi dell’omosessualità, del perbenismo e dell’apparenza nei rapporti familiari.

La trama è piena di amori giovanili che risbocciano dopo 40 anni, figli illegittimi che sbucano dal nulla, padri con segreti inconfessabili. Con uno stile grottesco e surreale, il film torna a scavare nel passato del clan dei fioristi de la Mora. L’indagine prende il via quando Delia (Norma Angélica) confida a Paulina (Cecilia Suárez) che nella stanza dei genitori c’è un nascondiglio che cela un tesoro di famiglia e la prova della colpevo- lezza di Agustín Corcuera (Emilio Cuaik), scagionato dall’omicidio di Pato (Christian Chávez). Paulina tenta quindi di convincere i fratelli a forzare le misure di sicurezza della loro ex casa per recuperare il tesoro. E il piano scatta proprio mentre un flashback ci catapulta nei festaioli Anni 80, quando la matriarca e il patriarca della dinastia de la Mora, gli allora giovani Virginia (Isabel Burr) ed Ernesto (Tiago Correa), cercano di far confessare Agustín.