“La cena delle spie”: trama, cast e trailer

Arriva in streaming su Prime Video a partire dall'8 aprile "La cena delle spie (All the old knives)". Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Olen Steinhauer e scritto dallo stesso autore, è diretto dal regista danese Janus Metz ("Borg McEnroe") e vede come protagonisti Chris Pine e Thandiwe Newton. I due interpretano un agente della CIA e la sua ex collega ed ex amante.

La trama

Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha divulgato informazioni che sono costate la vita a più di 100 persone, l’agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) viene incaricato di scovare la talpa tra i suoi vecchi colleghi nella sede di Vienna dell’agenzia. La sua indagine lo porta dall’Austria all’Inghilterra fino alla California, dove si ricongiunge con la sua ex-collega ed ex-amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La coppia è costretta a confondere il confine tra professione e passione in questa storia avvincente di spionaggio mondiale, ambiguità morale e tradimento mortale.

Il cast

Nel cast del film, oltre a Chris Pine e Thandiwe Newton, troviamo anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.

Il trailer