“La conseguenza”: cast, trama e trailer

Un film sul lutto, il perdono e la possibilità di costruire un nuovo futuro con Keira Knightley La Conseguenza Credit: © 20thCenturyStudio







“La conseguenza” è un melò arrivato nelle sale nel 2019, basato sul best seller "The Aftermath" (che è anche il titolo originale del film) dello scrittore gallese Rhidian Brook. Diretto da James Kent il film è ambientato nel 1946, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un Amburgo la cui ricostruzione storica è stata accuratamente realizzata per catturare l'atmosfera dell'epoca del dopoguerra, conferendo al film un'ambientazione realistica. Protagonista della storia è Rachael Morgan (Keira Knightley) che arriva a Amburgo per riunirsi con suo marito Lewis, un colonnello britannico che deve supervisionare la ricostruzione della città distrutta dai bombardamenti. La coppia si trasferisce nella villa di Lewis, che viene requisita per l'occupazione britannica, dove Rachel dovrà condividere la casa con il precedente proprietario tedesco, Stephen Lubert. Tra i tre nasce un complicato intreccio di emozioni e sentimenti, mentre devono affrontare il dolore della guerra, il perdono e l'amore inaspettato. Un film sul lutto, il perdono e la possibilità di costruire un nuovo futuro anche in momenti di grande dolore e sofferenza.

Il trailer

Il Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: The Aftermath

Uscita: 2019

Nazionalità: Germania - UK - USA

Durata: 108'

Regista: James Kent

Attori: Keira Knightley, Ned Wills, Pandora Colin, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Flora Thiemann, Fionn O'Shea, Alexander Scheer

La Trama

Nel 1946 nella Germania del secondo dopoguerra, Rachael Morgan arriva tra le rovine di Amburgo nel corso di un rigido inverno per ricongiungersi con il marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta dal conflitto. Mentre si avviano verso la loro nuova abitazione, Rachael rimane sorpresa dall'apprendere l'inaspettata decisione del marito: vivranno infatti insieme al precedente proprietario della casa, un vedovo tedesco, e alla problematica figlia dell'uomo.