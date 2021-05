“La donna alla finestra”: trama e cast del film con Amy Adams

Dal 14 maggio in streaming il film diretto da Joe Wright con Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore Amy Adams in "La donna alla finestra" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Tratto dal best-seller di A.J. Finn, il film “La donna alla finestra” debutta in streaming su Netflix il 14 maggio. È un thriller a sfondo psicologico diretto da Joe Wright, già regista di successo di “L’ora più buia”, “Orgoglio e pregiudizio” e “Hanna”, e interpretato da un cast stellare con nomi come Amy Adams (“Sharp Objects”, “Elegia americana”), Gary Oldman (“L’ora più buia”, “Mank”) e Julianne Moore (“The Hours”, “Gloria Bell”).

La trama

Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile costretta in casa dall’agorafobia. È così che ogni giorno si trova a spiare dalla finestra della sua abitazione, che si affaccia su una residenziale via di Manhattan a New York, la famiglia che vive nell’edificio di fronte. Senza volerlo, la donna assiste a un crimine brutale che la sconvolge nel profondo e che ha risvolti inaspettati sulla sua vita.

“La donna alla finestra” ha un'intricata trama tessuta sul concetto di doppio. Le cose sono come le vede Anna o tutto è un inganno giocato dalla sua malattia? Lo spettatore si trova di continuo a elaborare teorie e a scardinarle, alla ricerca di una verità che arriva soltanto nel finale.

Il personaggio di Anna, le sue nevrosi, la sua malattia e ciò che sta accadendo nella sua vita, tra presente e passato, sono al centro del film, che ha il plus di avere interpreti importanti, come Gary Oldman e Julianne Moore, anche in ruoli di minore presenza scenica. Il risultato è un thriller psicologico carico di suspense e con parentesi d’inaspettata violenza che parla di apparenze, mostrandocene le diverse sfaccettature.

Il cast

Il cast include anche Anthony Mackie (“The Falcon and The Winter Soldier”), Fred Hechinger (“Il capitale umano”), Wyatt Russell (“The Falcon and The Winter Soldier”), Brian Tyree Henry (“Atlanta”), Tracy Letts (“Le Mans ’66”) e Jennifer Jason Leigh (“The Hateful Eight”).