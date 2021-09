“La favorita”: cast, trama, trailer e curiosità

Il settimo film di Yorgos Lanthimos, in cui la corte inglese di fine Seicento si muove assieme al potere di tre donne Emma Stone ne "La favorita" di Yorgos Lanthimos Luca Fontò







Dopo i successi di "The lobster" e "Il sacrificio del cervo sacro", Yorgos Lanthimos torna con la sua terza pellicola in lingua inglese, la prima di cui non firma la sceneggiatura. Fra le fonti di ispirazione dichiara "Amadeus", "I misteri del giardino di Compton House" e "Sussurri e grida", ma il risultato è lontanissimo dai “soliti” film in costume. «Anche se sappiamo che all’epoca questa era la società», dice lo sceneggiatore Tony McNamara, «volevamo mostrare una sorta di crudeltà noncurante che traspare da sotto la facciata». Lui australiano, greco il regista, si sono sentiti liberi di allontanarsi dalla Storia inglese: il lessico, i dialoghi e soprattutto i balli di corte sono allora frutto di una fantasia distopica e, la maggior parte delle volte, divertentissima.

Nonostante la verità di fondo e nel quadro generale della storia, infatti, la principale preoccupazione degli autori (a cui si aggiunge la scrittrice Deborah Davis) era seguire le tre donne protagoniste assolute di questa vicenda. Se è già è raro che in un film ci siano due protagoniste femminili, in questo caso non solo ce ne sono ben tre, ma fanno anche cose che di solito sono appannaggio dei maschi: sparano ai piccioni, galoppano a cavallo, seducono uomini nei boschi. Per creare la giusta intesa fra i loro personaggi, prima di cominciare le riprese, le tre interpreti Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone hanno trascorso tre settimane insieme.

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: The Favourite

The Favourite Uscita: 2018

2018 Durata: 119'

119' Regista: Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Attori: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith

Nei primi anni del XVIII secolo, l’Inghilterra è in guerra contro la Francia. La sovrana britannica Anna però, colpita dalla gotta e da continui sbalzi d’umore, non riesce a gestire al contempo i problemi di salute e quelli del regno. L’intima amica Lady Sarah Churchill, allora, governa ufficiosamente il Paese al posto suo, e si prende cura della regina come si fa con i bambini. Finché non arriva al palazzo una lontana cugina di Sarah, Abigail, ridotta sul lastrico dalla bancarotta del padre, che entra nella famiglia reale come umile cameriera per poi rivelarsi un’abilissima arrampicatrice sociale, diventando così “la favorita” della monarca.

