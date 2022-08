“La felicità degli altri”: cast, trama e trailer

Un cast d’eccezione per una commedia corale sul significato profondo dell’amicizia Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Floresti, François Damiens in “La felicità degli altri” Credit: © Academy Two Lorenzo Di Palma







Tratto da uno spettacolo teatrale che è stato messo in scena più volte, “La felicità degli altri” è un’amara commedia francese diretta da Daniel Cohen nel 2021, che nasce da un interrogativo: possiamo essere davvero felici del successo degli altri? Probabilmente sì, ma se sono lontani e li conosciamo poco. È il caso di Léa, Marc, Karine e Francis, amici di vecchia data, tutti normali e tra i quali nessuno eccelle particolarmente. Ma un giorno qualsiasi Léa Monteil (Bérénice Bejo), la più dolce e insicura tra loro che lavora in un grande magazzino, rivela ai suoi amici che sta scrivendo un romanzo. L’inaspettata rivelazione manda in crisi il resto del gruppo che, lungi dal gioire, comincia invece a manifestare un crescente disagio di fronte alla realizzazione dell’amica. Tra piccole gelosie e grandi cattiverie il libro di Léa diventa un best-seller. Ma è proprio di fronte al successo che si riconoscono i veri amici…

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Le bonheur des uns...

Uscita: 2020

Nazionalità: Belgio - Francia

Durata: 104'

Regista: Daniel Cohen

Attori: Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti

Trama

