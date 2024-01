“La fiera delle illusioni”: cast, trama e trailer

Un noir di Guillermo Del Toro, con Bradley Cooper e Cate Blanchett La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley Credit: © Searchlight Pictures Italia Lorenzo Di Palma







Una serata per gli appassionati del genere noir con il film “La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro tratto dal romanzo di William Lindsay Gresham. Ambientato negli anni Quaranta, nel cuore del Midwest americano, racconta la storia di un giovane giostraio (Bradley Cooper), ambizioso e grande manipolatore, che frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell'alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle. Ma «A volte non vedi il fondo finché non lo tocchi»...

Trailer

Cast

Genere: Poliziesco

Titolo originale: Nightmare Alley

Uscita: 2021

Durata: 150'

Regista: Guillermo del Toro

Attori: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathaim

Trama

Siamo negli anni Quaranta, nel cuore del Midwest statunitense: Stanton Carlisle, equivoco quanto carismatico malfattore, s`impiega in un luna park itinerante dove imparerà i trucchi per simulare la lettura del pensiero. L`uomo supera in abilità i suoi maestri e incomincia a irretire pesci grossi nel suo truffaldino sistema.