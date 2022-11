“La fortuna di Laura”: trama e cast

Lucrezia Lante Della Rovere è protagonista del film in onda giovedì 22 dicembre su Rai1 del ciclo "Purché finisca bene" "La fortuna di Laura" Credit: © Rai Cecilia Uzzo







Per il ciclo "Purché finisca bene", va in onda giovedì 22 dicembre su Rai1 in prima serata "La fortuna di Laura". Diretta da Alessandro Angelini (regista della serie "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso"), Lucrezia Lante Della Rovere è protagonista di questa storia di seconde possibilità con al centro una donna che, costretta a ricostruirsi una vita, riscopre dei valori che aveva perso di vista.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Uscita: 2022

2022 Regista : Alessandro Angelini

: Alessandro Angelini Interpreti: Lucrezia Lante Della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda e Ilaria Rossi

Trama

Laura Trabacchi è un'arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma, viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini, che la ospita a casa sua dove già vive suo fratello Fabrizio dopo la separazione. Dopo un piccolo incidente di Agnese, Laura le propone di sostituirla nel lavoro di colf, così la donna potrà dedicarsi al nipote Nicola. Pulendo le case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l’amore.