«La grande Gilly Hopkins»: trama, cast e curiosità

18 Luglio 2020 | 13:30 di Angelo De Marinis

TRAMA

L’undicenne Gilly (Sophie Nélisse) è ben nota agli assistenti sociali e, al causa del suo carattere del tutto ingestibile, ha cambiato diverse volte famiglie affidatarie. Pur continuando a sperare di ritrovare la madre naturale Courtney (Julia Stiles) e non potendo la nonna (Glenn Close) occuparsi di lei, viene mandata a vivere con i Trotters.

La famiglia ancora più strana di quanto lei stessa non sia, Gilly non ha alcuna intenzione di rimanere nella loro casa ma l’allegra e affettuosa Maime Trotter (Kathy Bates) non si arrende di fronte alle sue resistenze e cerca di conquistarla. Il piano di fuga che Gilly elabora però non va a buon fine e lentamente la bambina comincia a guardare la nuova famiglia con occhi diversi.

CAST

In una sola pellicola, il regista Stephen Herek – noto per il cult anni ’80 Critters, gli extraroditori e per aver diretto I tre moschettieri (1993), La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996), Rock Star (2001) con protagonista Mark Wahlberg e Jennifer Aniston e il sequel Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi (2009) – ha radunato un cast pieno di grandi nomi, come quello delle veterane Kathy Bates e Glenn Close, oltre a Bill Cobbs, Julia Stiles fino alla giovane Sophie Nélisse (Storia di una ladra di libri, anche se il suo debutto al cinema risale a Monsieur Lazhar nel 2011).

CURIOSITA'

Mai uscito nei cinema italiani, la commedia drammatica diretta da Stephen Herek è stata sceneggiata (e prodotta) da David L. Paterson, che ha adattato il libro per ragazzi La grande Gilly Hopkins del 1978 di Katherine Paterson, la stessa autrice del romanzo Un ponte per Terabithiaadattato in un film per il cinema nel 2007.