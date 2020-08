“La grande scommessa”: quattro investitori sfidano le banche

20 Agosto 2020 | 12:23 di Marianna Ninni

Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling e Steve Carell insieme in La grande scommessa, film evento del 2016. Diretto da Adam McKay, La grande scommessa racconta l’incredibile impresa di quattro outsider in grado di fiutare la crisi economica del 2008 e di sfidare le banche.

Consapevoli di essere tutti vittime di un sistema che di lì a poco avrebbe portato al collasso del mercato, questi investitori hanno mosso un accusa diretta alle banche, responsabili del collasso che ha successivamente inciso in maniera determinante su tutto il mondo, e hanno preferito viaggiare contro corrente, sfidando il sistema, i media e persino il governo, e investendo denaro in progetti folli.

Poggiando su una storia vera, La grande scommessa racconta la storia folle di quattro osservatori così tanto determinati da non farsi piegare dall’inganno e così tanto furbi da ribaltare le carte in gioco per trarne vantaggio.

Ecco il trailer italiano del film.