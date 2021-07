“La guerra di domani”, siete pronti a salvare il futuro?

Arriva su Prime Video uno spettacolare film di fantascienza con Chris Pratt Chris Pratt, Edwin Hodge e Sam Richardson in "La guerra di domani" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Cosa ci riserva il futuro? Forse è meglio non chiederlo al cinema: la fantascienza nei decenni ci ha già mostrato un’ampia galleria di possibili disastri in attesa dietro l’angolo. Non fa eccezione “La guerra di domani”, spettacolare film di Chris McKay (regista di “Lego Batman - Il film”), in esclusiva su Prime Video dal 2 luglio. Un’avventura con un budget da kolossal che avremmo visto con piacere nelle sale.

Tutto comincia quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva nel nostro presente dal 2051 un messaggio: nel futuro stiamo affrontando una guerra contro gli alieni. E rischiamo di perderla. L’unica possibilità per la salvezza della razza umana? Trovare nuovi soldati (e civili) da portare nel 2051. Ed è così che Dan (interpretato da Chris Pratt), padre di famiglia e insegnante di liceo, decide di unirsi alla battaglia...