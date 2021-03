“La La Land”: cast, trama, trailer e curiosità

Ryan Gosling ed Emma Stone sono i protagonisti del film di Damien Chazelle, un chiaro omaggio ai musical degli Anni 50 Emma Stone e Ryan Gosling in "La la land" Redazione Sorrisi







"La La Land" è un musical moderno di Damien Chazelle, uscito nel 2016 e accolto con entusiasmo in tutto il mondo. Racconta la storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si conoscono per caso a Los Angeles, città dove è difficile ambientarsi e dove cercano di realizzare i propri sogni. Agli Oscar 2017 si è guadagnato sei statuette: miglior regista, miglior attrice protagonista a Emma Stone, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior colonna sonora, miglior canzone originale.

I protagonisti sono Mia (Emma Stone), aspirante attrice che lavora in un bar interno agli studi hollywoodiani in attesa del provino giusto, e Sebastian(Ryan Gosling), musicista Jazz che suona nei piano bar. Dopo un incontro casuale, tra i due scocca la scintilla.

La relazione si sviluppa nell’arco delle quattro stagioni - inverno, primavera, estate, autunno - con i due protagonisti che continuano a inseguire i propri sogni, si incoraggiano e si sostengono a vicenda. Tutto questo fino a quando le tanto attese opportunità arrivano e li mettono di fronte a delle scelte importanti.

Dopo il successo di "Whiplash", il regista torna con un film che è un chiaro omaggio ai musical di una volta, ma racconta l’intramontabile desiderio dell’essere umano di realizzare i propri sogni con un punto di vista contemporaneo. Il risultato è un film dalle atmosfere magiche, canzoni indimenticabili, balli coinvolgenti e dialoghi brillanti da cui gli amanti dei musical resteranno sicuramente stregati.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2016

Durata: 128'

Regista: Damien Chazelle

Attori: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J. K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Callie Hernandez, Tom Everett Scott, Damon Gupton, Josh Pence, Jason Fuchs, Miles Anderson

Trama

Mia vive a Los Angeles e sogna di diventare un'attrice, ma al momento agli attori famosi prepara soltanto il cappuccino nella tavola calda presso gli studi della Warner in cui lavora per mantenersi. Sebastian, invece, è un musicista jazz che nessuno capisce e apprezza. I due si incontrano, o per meglio dire si scontrano, sotto il sole di una trafficata autostrada e poi, di nuovo, s'incontrano. Piano piano, tra loro nascerà una meravigliosa storia d'amore, ma la vita è complicata e non sempre al passo con l'amore...

Trailer

Curiosità