“La La Land”: le curiosità sul film con Ryan Gosling ed Emma Stone

"La La Land", il musical moderno di Damien Chazelle, è approdato al Lido di Venezia per aprire l'edizione 2016 del Festival del Cinema.



Accolto con entusiasmo dalla critica nazionale e internazionale, la storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si conoscono per caso a Los Angeles, città dove è difficile ambientarsi e dove cerano di realizzare i propri sogni, ha fatto il giro del mondo, suscitando attesa e curiosità negli spettatori. Agli Oscar 2017 si è guadagnato sei statuette: miglior regista, miglior attrice protagonista a Emma Stone, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior colonna sonora, miglior canzone originale.



I protagonisti sono Mia (Emma Stone), aspirante attrice che lavora in un bar interno agli studi hollywoodiani in attesa del provino giusto, e Sebastian (Ryan Gosling), musicista Jazz che suona nei piano bar. Dopo un incontro casuale, tra i due scocca la scintilla.

La relazione si sviluppa nell’arco delle quattro stagioni - inverno, primavera, estate, autunno - con i due protagonisti che continuano a inseguire i propri sogni, si incoraggiano e si sostengono a vicenda. Tutto questo fino a quando le tanto attese opportunità arrivano e li mettono di fronte a delle scelte importanti.

Dopo il successo di "Whiplash", il regista torna con un film che è un chiaro omaggio ai musical di una volta, ma racconta l’intramontabile desiderio dell’essere umano di realizzare i propri sogni con un punto di vista contemporaneo. Il risultato è un film dalle atmosfere magiche, canzoni indimenticabili, balli coinvolgenti e dialoghi brillanti da cui gli amanti del musical e non resteranno sicuramente stregati.

La performance al pianoforte Secondo quanto raccontato dal compositore Justin Hurwitz, tutte le performance al piano sono state prima registrate dal pianista Randy Kerber durante la fase di pre-produzione del film. Ryan Gosling ha poi dedicato due ore al giorno, per sei giorni a settimana, alle lezioni di piano. Quando sono iniziate le riprese, l’attore era ormai talmente preparato da girare in autonomia le sequenze al pianoforte senza dover ricorrere a una controfigura per le mani o all’uso del CGI (computer-generated imagery).

La scena del provino La scena del provino in cui Mia è impegnata in una toccante performance e viene interrotta dal direttore del casting che risponde al telefonino disinteressato prende spunto da una situazione realmente accaduta a Ryan Gosling.

John Legend Il cantante e pianista John Legend ha dovuto imparare a suonare la chitarra per interpretare il suo ruolo nel film. Legend, cantautore premiato dieci volte con il Grammy e vincitore di un Oscar per la Miglior Canzone con "Glory" (nel cast di "Selma - La Strada per la libertà") interpreta Keith, il musicista che coinvolge Sebastian e lo invita a entrare nella sua band.

Le fonti di ispirazione Sono davvero tantissimi i film a cui si ispira questo piccolo capolavoro di Damien Chazelle. Tra più celebri possiamo sicuramente citare "Cantando sotto la pioggia" di Gene Kelly e Stanley Donen, "Un americano a Parigi" di Vincente Minnelli, "Les parapluies de Cherbourg" di Jacques Demy e "Sweet Charity" di Bob Fosse, solo per citarne alcuni.

Emma come Mia Emma Stone ha un particolare legame con questo film. Come la protagonista Mia ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla carriera di attrice, anche la Stone ha vissuto la stessa situazione. L'attrice si è infatti trasferita a Los Angeles all'età di 15 anni per inseguire il suo sogno.



Il record Il film ha stabilito un nuovo record durante la 74esima edizione dei Golden Globe Awards dove ha vinto sette riconoscimenti, superando così pellicole come "Qualcuno volò sul nido del cuculo", unico film della Storia ad aver vinto fino a oggi i 5 globi più ambiti, ovvero quelli per miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, e migliori attrice e attore protagonisti. «La La Land» ha inoltre conquistato 14 nomination agli Oscar e ne ha portate a casa sei.



