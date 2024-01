“La luce nella masseria”, il film per i 70 anni della Rai

Il 3 gennaio 1954 negli studi Rai di Torino si accende la tv: un evento epocale celebrato e rievocato da questo film tv Simona De Gregorio







Il 3 gennaio 1954 negli studi Rai di Torino si accende la tv: un evento epocale celebrato e rievocato dal film tv "La luce nella masseria", in onda domenica 7 gennaio su Rai1. Siamo a Matera negli Anni 60. Qui l’avvento della modernità si scontra con la civiltà contadina dell’epoca. E il forte cambiamento in atto si ripercuote sulle relazioni sociali e i rapporti interpersonali.

Protagonista della vicenda è la famiglia Rondinone, proprietaria di una masseria non lontano dalla città dei Sassi. Numerosa e molto unita, ha sempre fatto fronte alle avversità. La loro è una vita dura, ma per l’undicenne Pinuccio è anche densa di sogni, come quello di avere un televisore, che però, nel 1962, è un lusso che solo in pochi si possono permettere. Così Pinuccio si ingegna e gioca a farla lui la televisione, usando quel che resta di un apparecchio rotto e imitando i conduttori in auge nel periodo. Ed è dal suo punto di vista (che diventa voce narrante) che seguiamo le vicende dei Rondinone, in particolare quelle dello zio Vincenzo, un eroe per Pinuccio, e della ragazza innamorata di lui.

Tra avversità, litigi e disgregazione dei rapporti, sarà proprio la tv a riunire la famiglia e a far riscoprire il valore delle relazioni umane. Attorno all’allora imperdibile "Canzonissima", infatti, si ricuciono rapporti e si ritrova tutta la comunità. Nel cast, Domenico Diele, Aurora Ruffino e il piccolo Giovanni Limite.