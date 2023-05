“La matassa”: trama, cast e trailer

Ficarra e Picone raccontano una guerra familiare tutta da ridere Salvo Ficarra e Valentino Picone Redazione Sorrisi







Ficarra e Picone acerrimi nemici: possibile? Sì, ma solo sul set. I comici raccontano infatti una guerra familiare tutta da ridere nella commedia "La matassa".

I due attori (che oltre ad essere protagonisti del film ne sono anche registi insieme a Giambattista Avellino) interpretano una coppia di cugini che fin da bambini, in seguito a un furibondo litigio tra le rispettive famiglie, sono stati separati e pian piano si sono fatti risucchiare nel clima di ostilità che non si è mai stemperato. Paolo (Picone) gestisce con i genitori l'albergo di famiglia, mentre Gaetano (Ficarra) è un maneggione che organizza matrimoni tra anziani del paese e giovani extracomunitarie ansiose di guadagnare la cittadinanza italiana. Per una coincidenza Paolo e Gaetano riallacciano i rapporti, ma una serie di buffe coincidenze li farà precipitare in un mare di guai.

Una commedia illuminata dalla simpatia dei protagonisti, accanto ai quali segnaliamo, oltre al grande Pino Caruso, decano dei comici siciliani, due volti notissimi ai telespettatori: Anna Safroncik e Claudio Gioé.

Il cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2009

2009 Durata: 98'

98' Regista: Giambattista Avellino

Giambattista Avellino Attori: Salvatore Ficarra, Anna Safroncik, Valentino Picone, Pino Caruso, Claudio Gioè

La trama

I cugini Geraci, Paolo e Gaetano, si sono allontanati a causa delle liti tra i rispettivi padri. Il primo è un ragazzo tranquillo ma ipocondriaco che lavora nell`albergo di famiglia, il secondo gestisce un`equivoca agenzia matrimoniale. Dopo vent`anni, a causa di una imprevedibile serie di eventi e di un equivoco, i due si trovano invischiati in un grosso guaio, con la mafia e alcuni russi alle calcagna. Costretti dalle circostanze, per salvarsi la pelle iniziano una faticosa riconciliazione.

