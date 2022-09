“La mia bella famiglia italiana”: cast e trama

Il protagonista interpretato da Alessandro Preziosi riscopre il legame con la terra d'origine, la Puglia, in cui ritorna dopo vent'anni in Germania Redazione Sorrisi







Alessandro Preziosi è il protagonista di questa pellicola drammatica che tratta della riscoperta delle proprie radici. Girato tra Polignano a Mare, Crispiano e Gagliano del Capo, il film "La mia bella famiglia italiana" è andato in onda per la prima volta su Rai1 il 17 febbraio 2014.

Cast

Genere : Drammatico

: Drammatico Durata : 1ora e 36 minuti

: 1ora e 36 minuti Anno : 2014

: 2014 Regia : Olaf Kreinsen

: Olaf Kreinsen Cast: Alessandro Preziosi, Tanja Vedhorn, Peppino Mazzotta, Karin Proia, Nunzia Schiano, Nicola Rignanese, Michele De Virgilio, Elmar Gehlen, Franco Paltera, Chiara Paoli, Patrick Moelleken, Umberto Sardella

Trama

L'ingegnere Paolo Sanseviero (Alessandro Preziosi) vive in Germania da vent'anni con la moglie tedesca Martina, ma stanno attraversando un periodo di crisi. Una sera riceve la telefonata del fratello minore Totò, che lo prega di tornare in Puglia perché la madre Angelina sta morendo. Era stato costretto a partire proprio dalla madre, subito dopo la morte del padre in un incidente misterioso che continua a rappresentare per lui un incubo ricorrente. Giunto in Puglia accompagnato dalla moglie, Paolo scopre che la madre sta benissimo e che la sua malattia era una scusa escogitata dal fratello per farlo tornare a casa e aiutare la famiglia in profonda crisi economica. In un primo momento la prende malissimo, ma poi torna contatti con la sua terra natale, realizzando quanto gli sia mancata negli anni. Recupera così anche i legami familiari, riappacificandosi con la madre e ritrovando il legame con la moglie, mentre conosce Gina, una ragazza che nasconde un segreto che lo riguarda.