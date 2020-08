La mossa del cavallo: trama, cast e personaggi

17 Agosto 2020 | 12:06 di Paola Toia

Quando un'opera di Andrea Camilleri viene trasposta in un prodotto per la tv, c'è sempre grande attesa: così è per «La mossa del cavallo», film tv che verrà trasmesso in prima serata su Rai1 lunedì 26 febbraio. Prodotto da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, vede alla regia Gianluca Maria Tavarelli, già firma della prima e seconda stagione de «Il giovane Montalbano».

Il film è tratto dal libro omonimo, scritto dal grande romanziere siciliano ed edito da Sellerio. Ambientato a Montelusa alla fine dell'Ottocento, ha i connotati di un film in costume, con l'attore Michele Riondino ?" già interprete del giovane Montalbano ?" nei panni del protagonista Giovanni Bovara.

Prima di vederlo in onda, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.