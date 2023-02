La musica nei film: 7 cantanti in cerca di successo

Sogni di gloria li ha anche il mediocre cantautore Jack (Himesh Patel): la sua unica fan è la migliore amica Ellie (Lily James) e la sua vita sembra destinata a rimanere anonima. Un giorno, dopo un blackout planetario, scopre di essere rimasto l'unico al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles, come se la mitica band non fosse mai esistita. Il giovane sfrutterà le sue conoscenze per costruire sui brani dei Fab Four una carriera fulminea, ma presto il senso di colpa gli farà mettere in discussione le sue azioni. Dirige Danny Boyle ("Trainspotting", "The Millionaire").

Su Netflix