“La nostra terra”: trama, cast e trailer

05 Novembre 2019 | 10:30 di Redazione Sorrisi

La nostra terra è una commedia del 2014 diretta da Giulio Manfredonia. A ispirarla sono le cooperative agricole sorte sui terreni confiscati alle mafie, i protagonisti sono Stefano Accorsi, Iaia Forte e Sergio Rubini.



Genere: Commedia

Uscita: 2014

Durata: 100'

Regista: Giulio Manfredonia

Cast: Iaia Forte, Stefano Accorsi, Sergio Rubini

La trama

Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il podere Li Trizzi, ma resta come fattore. Nel 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo rimane a lavorarlo abusivamente. Quando la terra viene assegnata ad una cooperativa, la gestione della terra è affidata a Filippo, la cui missione è farla funzionare come esperto di leggi e regolamenti, ma non sarà facile essendo un uomo ansioso e inesperto quando si tratta di sporcarsi le mani con la realtà.

