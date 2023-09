“La padrina – Parigi ha una nuova regina”: cast, trama e trailer

Una magnifica Isabelle Huppert in una commedia venata da thriller La padrina - Parigi ha una nuova regina Credit: © I wonder pictures - Guy Ferrandis Lorenzo Di Palma







Un film che parte come un thriller per poi sfociare nella commedia e diventare, quindi, gradualmente diventa il ritratto emozionante di una donna. È “La padrina - Parigi ha una nuova regina”, opera del regista Jean-Paul Salomé con una magnifica Isabelle Huppert e Hippolyte Girardot. Ed è la storia di Patience (Isabelle Huppert), traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga, frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal pagato, che durante un’intercettazione viene a conoscenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide così di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane. Quando si trova tra le mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l’occasione e diventa La Padrina, una “trafficante all’ingrosso”. Il film è tratto dal bestseller di Hannelore Cayre “La bugiarda ”, romanzo pluripremiato sia in Francia che altrove.

Genere: Commedia

Titolo originale: La daronne

Uscita: 2020

Durata: 104'

Regista: Jean-Paul Salomé

Cast: Isabelle Huppert, Yann Sundberg, Michaël Louchart

Trama

Patience è una traduttrice dall’arabo. Frustrata e annoiata da un lavoro mal pagato, collabora con la polizia per ascoltare e trascrivere le intercettazioni di una banda di trafficanti di stupefacenti. Quando si accorge che uno di loro è il figlio di una donna a lei cara, decide di aiutarlo. Nel farlo, mette le mani per caso su una grossa partita di marijuana e decide di dare un’imprevedibile svolta alla sua vita. Si trasforma nella misteriosa Padrina, rifornendo i piccoli spacciatori delle banlieu parigine e facendo impazzire la polizia, che non riesce a svelare l’identità di questa imprendibile Madame del narcotraffico.