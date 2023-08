“La primavera della mia vita” in prima tv su Sky

Domenica 6 agosto il film con Colapesce e Dimartino La Primavera della mia Vita Credit: © Wildside - Vision - Sugarplay Lorenzo Di Palma







L'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, il film "La primavera della mia vita", di cui sono protagonisti, autori del soggetto e della sceneggiatura e della colonna sonora originale, arriva in prima tv su Sky Cinema Due domenica 6 agosto in prima serata.

Premiato con due Nastri d’Argento, quello per la Migliore Colonna Sonora a Colapesce e Dimartino e l’Hamilton Behind The Camera-Nastri d'Argento, il film è un road movie diretto da Zavvo Nicolosi in cui i due protagonisti si troveranno alle prese con un viaggio rocambolesco, surreale e poetico, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali.

Oltre a Stefania Rocca, nei panni dell’agente dei due protagonisti, e Corrado Fortuna, nel cast ci sono anche Madame, Brunori Sas, Erland Øye e la Comitiva e Roberto Vecchioni.

