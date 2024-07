“La ragazza del mare”, il film sull’impresa di Trudy Ederle: «Vera fonte di ispirazione»

Gertrude Ederle fu la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Ad interpretarla è Daisy Ridley, che ci ha raccontato come si è preparata (e non solo) "La ragazza del mare" Giorgia Belfiore







Erano le 21.42 del 6 agosto 1926 quando l’americana Gertrude “Trudy” Ederle, entrò nella storia: fu la prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica. L’impresa, seppur straordinaria, rimane ancora oggi sconosciuta ai più. “La ragazza del mare”, disponibile dal 19 luglio su Disney+, racconta proprio come la nuotatrice raggiunse tale traguardo, nonostante difficoltà, ostacoli e soprattutto pregiudizi. A interpretarla è la bravissima Daisy Ridley, che, oltre a essere la protagonista, è anche produttrice esecutiva della pellicola.

Cosa ti ha spinta a fare questo film?

«Mi ha ispirato storia di Trudy che, oltre ad essere stata una incredibile campionessa, è stata anche una donna forte e coraggiosa. Una vera e propria fonte di ispirazione. Ha dovuto superare moltissime difficoltà ed è riuscita a farsi valere, nonostante tutto e tutti».

Com’è andata l’esperienza come produttrice esecutiva?

«È stato fantastico anche perché mi ha dato la possibilità di vedere come i vari pezzi di un film si spostano e si uniscono tra di loro».

Le riprese sono state gran parte in mare aperto. Eri spaventata?

«All’inizio sì, tanto. Ho dovuto superare la sensazione di sentirmi così piccola in uno spazio così immenso».

Quanto e come ti sei allenata per interpretare la nuotatrice?

«Tantissimo! Mi sono allenata sia psicologicamente che fisicamente. Da una parte ho superato l’ostacolo mentale che avevo. Dall’altra, per quanto riguarda il nuoto, sono andata avanti una bracciata alla volta».

Perchè la storia di Trudy è importante per le donne di oggi?

«Per tanto tempo gli uomini non hanno permesso alle donne di fare sport e di competere a livello agonistico. Oggi, per fortuna, sono stati fatti molti passi avanti verso l’uguaglianza in ambito sportivo e non solo. Adesso siamo vicini alle Olimpiadi di Parigi 2024: è bene ricordare tutto ciò».

Se Trudy fosse ancora viva e potessi incontrarla, cosa le diresti?

«Ho conosciuto una persona che a sua volta aveva conosciuto Trudy, è scomparsa a 98 anni nel 2003. Mi ha detto che era calma, modesta, giusta. Se potessi incontrarla, le chiederei di più su come è stata la sua vita dopo la storica impresa della Manica. Sono sicura che sarebbe molto bello e interessante».