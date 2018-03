La risposta è nelle stelle: trama, cast e trailer del film con Scott Eastwood

28 Marzo 2018 | 18:20 di Chiara Vitali

Se avete amato «Le parole che non ti ho detto» e «Le pagine della nostra vita» sicuramente sarete lieti di struggervi anche guardando «La risposta è nelle stelle», il film tratto dal romanzo di Nicholas Sparks. Come in altre pellicole tratte pagine dell’autore americano, avremo nuovamente a che fare con storie d’amore ambientate in epoche diverse ma che troveranno, nonostante il tempo che le separa, diversi punti di contatto.

Anche scorrendo il cast ci pare di fare un tuffo nel passato: Huston, Chaplin, Eastwood... Ma siamo sulla pista sbagliata: Jack, Oona e Scott sono tutti attori giovani e promettenti, dai cognomi un po’ ingombranti, ma con tutte le carte in regole per fare strada. Oggi vi raccontiamo chi è Scott Eastwood, protagonista di «La risposta è nelle stelle» assieme a Britt Robertson.

Trama

Il film è incentrato sulla storia d'amore tra Luke, un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni e Sophia, una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell'arte a New York. Proprio mentre il loro rapporto viene messo a dura prova da ambizioni e ideali contrastanti, Sophia e Luke si imbattono inaspettatamente in Ira, un anziano, il cui ricordo della decennale storia d'amore con l'adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: The Longest Ride

Uscita: 2015

Durata: 128'

Regista: George Tillman jr.

Cast: Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Lolita Davidovich, Peter Jurasik, Amy Parrish, Britt Robertson, Alan Alda

Trailer

Per conoscere meglio Scott Eastwood

Una foto pubblicata da Scott Eastwood (@scotteastwood) in data: 12 Nov 2014 alle ore 17:42 PST Eastwood & Eastwood Tale padre, tale figlio. Chissà cosa darebbe Scott Eastwood perché qualcuno potesse dire lo stesso di lui: voler fare l’attore e ritrovarsi per padre un’icona di Hollywood che conoscono anche i sassi può essere un’arma a doppio taglio... E infatti il ragazzo, per i primi anni della sua carriera, ha cercato di non utilizzare il cognome paterno: al suo debutto, in Flags of Our Fathers – diretto proprio da Clint – nei titoli di coda è accreditato come Scott Reeves.

The Clint Pack Figlio “di mezzo” della cucciolata di Clint, Scott ha una sorella minore – Kathryn, nata come lui dalla relazione extra coniugale che il padre ha allacciato con la hostess Jacelyn Reeves – e ben 5 fratellastri. Un gruppo eterogeneo e non certo composto da coetanei (tra la primogenita, Kimber, e l’ultima, Morgan Colette, ci sono più di trent’anni di differenza) che Scott cerca di tener unito, organizzando spesso reunion familiari.

Bello, giovane e atletico: Invictus Capelli biondi, lineamenti fini, un bel fascio di muscoli: con un fisico così (e non essendo proprio sconosciuto a chi si occupava del casting) non è strano che Scott Eastwood abbia ottenuto uno dei suoi primi ruoli importanti interpretando uno dei campioni di rugby della nazionale sudafricana nel film Invictus, diretto dal papà, che – qua e là – gli ha dedicato splendide inquadrature.

Il fascino della divisa Se avete perso la testa per Scott in La risposta è nelle stelle, ma non riuscite a convincere il vostro uomo ad accompagnarvi a rivedere il film, potete consolarvi con Fury: con la scusa di andare a vedere un bel film di guerra potrete rifarvi gli occhi ritrovando il vostro beniamino indossare la divisa del Sergente Miles. E poi c’è Brad Pitt, il che non guasta, pare.

One of the proudest moments in my life!!! I rode a 1800 lb bull last week. Had to do it for real. Didn't tell #Foxstudio they would have freaked out. Haha. This is a picture I will have forever. It's important to face your fears in life. Whatever they may be. Makes us grow. Blessed to be alive. Ultimate respect for the real PBR guys. Video coming soon. Thanks to my boys for filming and support. @moviemort Brand X stunts #faceyourfears #getbuiseylivin #LongestRide #thelongestride Una foto pubblicata da Scott Eastwood (@scotteastwood) in data: 26 Feb 2015 alle ore 06:43 PST A tutto sport! Nonostante abbia passato parte dell’adolescenza viaggiando sui set insieme al padre, è con la madre che il piccolo Scott Eastwood è cresciuto, precisamente nella sua casetta alle Hawaii. Non a caso il ragazzo è un ottimo surfer e adora tutti gli sport che lo tengano a stretto contatto con la natura: golf, pesca, snorkeling... provate a pensarne uno, Scott Eastwood è un campione anche in quello! Sul set di La risposta è nelle stelle lo troviamo alle prese con il rodeo, secondo voi uno così vuole la controfigura?

See ya later NYC. Thanks for the amazing time. Love this city. Thanks @empirestatebldg for having me on the very top where not everyone gets to go. So cool Una foto pubblicata da Scott Eastwood (@scotteastwood) in data: 9 Apr 2015 alle ore 16:27 PDT Over the Top! Se volete restare sempre aggiornati sulla carriera di Scott Eastwood, potete seguirlo su Instagram: l’attore tiene infatti un profilo che aggiorna di continuo, pubblicando tantissime foto che lo vedono protagonista di situazioni non sempre comuni. Come in questa foto, scattata sulla terrazza superiore dell’Empire State Building: un luogo inaccessibili ai più, che Scott Eastwood ha deciso di condividere con tutti i suoi fan... generoso!

Day 3 #thelongestridetour miami! love this little perro @despiertaamericatv @nicholassparks @BrittLRobertson #Yo♥️305 #turndownforwhat #LetsGo Una foto pubblicata da Scott Eastwood (@scotteastwood) in data: 30 Mar 2015 alle ore 06:28 PDT Ama gli animali e si batte per loro Scott Eastwood è un grande amante del animali. Anche in questo caso, basta curiosare tra le foto pubblicate suo profilo Instagram per imbattersi in tantissime immagini dove l’attore americano è in compagnia di un adorabile quattro zampe.



Previous

Next