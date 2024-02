“La rosa dell’Istria”, il racconto di un terribile esilio

Su Rai1 il film tv che narra la difficile storia della famiglia Braico Simona De Gregorio







Siamo nel 1943 e dopo l’armistizio dell’8 settembre l’esercito italiano è allo sbando. La popolazione dell’Istria (dal Golfo di Trieste in giù fino al Golfo del Quarnaro, con limiti le Alpi Giulie e quelle Dinariche) resta priva di ogni difesa mentre il generale Tito avanza per annettere il territorio alla Jugoslavia e i tedeschi si riorganizzano con le milizie della Repubblica Sociale. In questo difficile contesto storico è ambientato il film tv “La Rosa dell’Istria”, in onda lunedì 5 febbraio in prima serata su Rai1 e ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero” di Graziella Fiorentin (Corbaccio Editore).

Il medico di Canfanaro (oggi in Croazia) Antonio Braico (l’attore Andrea Pennacchi) e la famiglia sono costretti a una fuga rocambolesca, in cui si perdono le tracce del figlio Niccolò (Costantino Seghi). Arrivati in Friuli, la figlia Maddalena (Gracjela Kicaj) viene additata come una straniera, il padre non trova lavoro e i Braico sono nella triste condizione di esuli.

Ne parliamo proprio con Pennacchi: «Mi sono documentato leggendo il libro da cui è tratto il film e parlando con amici discendenti di profughi istriani» dice Pennacchi, che ha vissuto sulla sua pelle l’emarginazione e l’odio. «Mio papà è stato in un campo di concentramento perché era partigiano, mio nonno materno è stato ucciso dai nazisti quando mamma aveva 15 anni». E anche con il suo personaggio l’attore ha molti punti in comune: «È un uomo d’altri tempi, come me, un po’ burbero ma con valori forti. È facile affezionarsi a lui anche quando ostacola la passione della figlia per la pittura». Ma che papà è, invece, Pennacchi? «Sono figlio di genitori del 1927 e quando ero bambino non c’era spazio per il dialogo. Sono cresciuto con frasi come: “Si fa così e basta” o “Se non studi vai a lavorare”. Spesso fatico a calarmi nei tempi moderni, dove il ruolo del padre è cambiato. Ma con mia figlia Elena, di 11 anni, cerco di limare le mie spigolosità».