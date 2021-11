“La scelta di Maria”, la storia del Milite Ignoto. Trama e cast

Un emozionante episodio della nostra storia viene celebrato giovedì 4 novembre su Rai1 Simona De Gregorio







Un emozionante episodio della nostra storia viene celebrato giovedì 4 novembre su Rai1 con il docufilm "La scelta di Maria". Ricorda il centesimo anniversario dalla tumulazione del Milite Ignoto a Roma. Siamo in un’Italia ancora stremata dopo il Primo conflitto mondiale, in piena crisi economica e caratterizzata da profonde divisioni politiche e sociali.

Per rendere omaggio ai caduti in guerra, il ministro Luigi Gasparotto (Cesare Bocci, che è anche ideatore del docufilm) istituisce due commissioni: la prima, di cui fa parte il tenente Augusto Tognasso (Alessio Vassallo), ha il compito di cercare undici salme di soldati non riconoscibili nei luoghi in cui sono avvenute le battaglie più cruente. La seconda deve individuare una madre che ha perso un figlio in guerra. A lei il compito di indicare una delle undici salme trovate per farne un simbolo di tutti i caduti in guerra mai identificati.

La narrazione ripercorre il momento in cui Maria Bergamas (Sonia Bergamasco) viene scelta come “madre d’Italia”. Nella cattedrale di Aquileia, la donna si inginocchia davanti alla decima bara, decretando così il Milite Ignoto. E la salma viene trasportata da Aquileia a Roma per essere tumulata il 4 novembre 1921 all’Altare della Patria.

Il racconto si articola tra fiction, repertori d’epoca e “interviste ricostruite” ai protagonisti della storia, interpretati da Bergamasco, Bocci e Vassallo. «Ho cercato di immaginare questa donna, mi sono avvicinata a lei con immenso rispetto per la sua vicenda. Ovvero per la storia di una protagonista, suo malgrado, della storia italiana» ha dichiarato la Bergamasco. E le fa eco Bocci: «In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo oggi, è emozionante ricordare e raccontare un episodio di unione come questo».