“La scelta – The choice”: trama, cast e trailer

Benjamin Walker e Teresa Palmer sono i protagonisti di "La scelta – The choice", in onda martedì 14 giugno alle ore 21.21 su Canale 5. Il film drammatico d’amore si basa sul romanzo "La scelta " di Nicholas Sparks (Sperling & Kupfer, 2008). Diretto da Ross Katz, è l’undicesima pellicola tratta dai romanzi di Sparks, autore di titoli come "Le pagine della nostra vita", "Le parole che non ti ho detto", "Io prima di te", "La risposta è nelle stelle". Questo film è stato distribuito solo nei cinema statunintensi da Lionsgate.

Cast

Genere: Drammatico, Romantico

Titolo Originale: The Choice

Anno: 2016

Durata: 110’

Regia: Ross Katz

Cast: Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Wilkinson

Trama

Gabby Holland è una studentessa di medicina e quando si trasferisce in una nuova casa a Wilmington, il suo vicino di casa si innamora a prima vista di lei. Travis è un veterinario un po’ farfallone che, in assenza del fidanzato di lei, comincia a frequentare assiduamente la ragazza e tra i due nasce una storia d’amore travolgente. Il ritorno del fidanzato metterà in crisi Gabby e Travis dovrà fare una mossa importante per convincerla. Anni dopo, sposati e con figli, la coppia felice è travolta da una svolta drammatica.

