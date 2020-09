La scuola più bella del mondo: cast, trama e trailer

1

Christian De Sica interpreta Filippo Brogi, il preside di una scuola media della Val D’Orcia. Preciso e attento a tenere in ordine la scuola, il preside è riuscito a fare di questo istituto una vera e propria eccellenza, tanto da vincere ogni anno la gara artistica della festa dei giovani. Per continuare a ottenere risultati vincenti, il preside ha deciso di invitare nella scuola un gruppo di studenti di una scuola di Accra, Ghana, così da poter commuovere tutti con questo suo gesto solidale e vincere ancora una volta la gara. A causa di un errore del bidello, però, l’invito è arrivato a una scuola di Acerra in provincia di Napoli. Il povero preside si trova così alle prese con una serie di ragazzini agitati, un professore fuori dal comune e si imbatte persino in Wanda, sua ex fiamma tornata in Toscana con la scuola napoletana.