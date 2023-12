“La seconda chance”, con Max Giusti e Gabriella Pession. Cast, trama e trailer

La vita dei genitori di figli adolescenti può essere molto complicata. Lo sanno bene Max e Anna, sposati da venticinque anni e genitori di due gemelli con caratteri molto diversi Simona De Gregorio







Max e Anna hanno due figli gemelli adolescenti: Tina (Vittoria Gallione) e Nico (Fabio Bizzarro). Tra genitori e ragazzi è una lotta continua. Ma il culmine arriva il giorno del loro diciottesimo compleanno: la festa in casa con gli amici degenera. Max e Anna si chiedono dove abbiano sbagliato e ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina e Nico erano piccoli. Ma per loro si presenta una seconda chance per non ripetere gli stessi errori... A interpretare Max nel film "La seconda chance", in onda su Rai1 venerdì 29 dicembre, è Max Giusti.

Max, da padre (di Matteo, 13 anni, e Caterina, 11) cosa ha imparato da questo film?

«Beh, mi ha dato parecchi spunti di riflessione. Per esempio mi ha fatto comprendere di più l’importanza del dialogo. Più ascolti i tuoi figli più li conosci. Pur mantenendo ognuno il proprio ruolo. E anche i no sono importanti per crescerli».

Che voto si dà come padre?

«Un sette. Cerco di farli sentire protetti, al sicuro, mi piace accompagnarli a fare sport, partecipare alla loro quotidianità».

Per cosa litigate di più?

«Perché stanno troppo al telefono senza avere finito i compiti! (ride)».

Nostalgia di quando erano piccoli?

«E chi non ce l’ha? Quando torni dall’ospedale con un frugoletto tra le braccia, lo guardi e ti senti la persona più importante del mondo, l’unica che conta per lui».

Un errore che si rimprovera?

«Nella mia carriera ho sempre voluto accettare nuove sfide. So di essere stato spesso via per lavoro, ma riesco a vedere i ragazzi tutte le settimane».

Lei ha avuto una seconda chance nella vita?

«Quando mi hanno chiamato per condurre "Affari tuoi". Ero già stato scelto due anni prima, poi è sfumato tutto e c’ero rimasto male. Quindi avevo pensato di rifiutare. Ma ho cambiato idea e sono contento perché è un programma che mi ha dato tantissimo».

Nel film a dare il volto ad Anna troviamo Gabriella Pession. «Sono contenta che venga trasmesso durante le festività, quando le famiglie si riuniscono davanti alla tv» dice l’attrice. «Perché tratta in modo leggero e tenero un tema universale, come quello del rapporto tra genitori e figli».

Lei come madre (di Giulio, 9 anni) si mette spesso in discussione?

«Ogni giorno. Mi chiedo se lo sto ascoltando abbastanza, se capisco le sue esigenze, se sia felice. Sono in perenne osservazione del “nanetto”, come lo chiamo io (ride)».

Provi a descriversi come mamma.

«Sono giocosa, affettuosa, apprensiva. Mi diverto follemente a fare la mamma. Stare con un figlio è un privilegio enorme, seguire le fasi della crescita, scoprire i suoi gusti, la sua indole…».

Che cosa teme per lui?

«Mi spaventa l’adolescenza. Siamo in una società competitiva dove il successo e la soddisfazione passano attraverso i “mi piace” di ciò che si pubblica sui social. Io cerco di dare a Giulio dei punti di riferimento sani. Per fortuna lui è molto concentrato sul tennis e lo sport è un grande insegnamento: si impara ad apprezzare la vittoria ma anche a perdere».

Cosa spera per Giulio?

«Che continui a essere il bambino solare, curioso, sorridente che è. Con la gioia di vivere si riescono a superare tutte le difficoltà».

Lei che adolescente è stata?

«Molto irrequieta e combattiva. Sono stata una ragazza critica e dura con me stessa. Non mi perdonavo nulla».

La sua seconda chance?

«Ne ho una tutti i giorni. Se mi guardo indietro mi vedo più riflessiva. Cerco di fare tesoro delle esperienze e degli sbagli per non ripeterli, ma senza inseguire la perfezione».

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2023

2023 Durata : 103'

: 103' Regista: Umberto Carteni

Umberto Carteni Attori: Max Giusti, Gabriella Pession, Fabio Bizzarro, Vittoria Gallione, Maurizio Mattioli

Trama

La vita dei genitori di figli adolescenti può essere molto complicata. Lo sanno bene Max e Anna Mancini sposati da venticinque anni e genitori di due gemelli con caratteri molto diversi: Tina è ribelle e poco studiosa; Nico è pacato, solitario ed ha il chiodo fisso dei videogiochi. Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l’apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera.

Max, interpretato da Max Giusti, e Anna, interpretata da Gabriella Pession, si rendono conto improvvisamente di non sapere nulla di quei due adolescenti che hanno cresciuto e che amano. E mentre si chiedono dove abbiano sbagliato, ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina (Vittoria Gallione) e Nico (Fabio Bizzarro) erano due adorabili bambini da proteggere. Ma le cose sono andate davvero come loro ricordano, davvero come genitori non hanno commesso sbagli? Al termine di quella serata disastrosa, si presenta per Anna e Max, una seconda chance, una nuova possibilità per vedere chiaro nel rapporto con i loro figli e tentare, dove possibile, di non ripetere gli stessi errori.

