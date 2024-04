“La signora delle rose”, su Rai1 il film con Catherine Frot

Tra commedia e dramma, il film francese di Piette Pinaud racconta la crisi della migliore coltivatrice di rose di Francia "La signora delle rose" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Acclamato in Francia (dove è uscito nel 2020) arriva su Rai1 in prima serata "La signora delle rose" di Pierre Pinaud. Protagonista è Eve Vernet, interpretata da Catherine Frot, la più grande coltivatrice di rose in tutta la Francia per molti anni. Una concorrenza dai metodi spregiudicati metterà in difficoltà la sua azienda.

La trama

Eve Vernet era conosciuta come una delle più grandi e famose creatrici di rose. Nonostante la fama mondiale, la sua società è sull'orlo della bancarotta e sta per essere acquistata dalla concorrenza. La via d’uscita potrebbe essere un innesto rivoluzionario e la creazione di una nuova specie, ma proprio il suo diretto concorrente è in possesso del raro fiore che servirebbe a Eve. La sua segretaria, Vera, si è rivolta ai servizi sociali e ha assunto tre emarginati che non hanno alcuna esperienza. Contrariamente a ogni aspettativa, saranno proprio loro a proporre un piano folle che cambierà per sempre le vite di tutti, risollevando le sorti dell'azienda di Vernet.

