“La società della neve” e altre storie di sopravvivenza

Partiamo dal survival movie tratto da una storia vera che spopola su Netflix, per una carrellata sui migliori titoli affini e... da fiato sospeso Fiaba Di Martino







Nel 1972, il volo 571 dell'aeronautica militare uruguayana si schianta in un punto remoto delle Ande. A bordo c'è una squadra di rugby, e i pochi sopravvissuti - 29 su 45 - devono ingegnarsi in fretta per scampare alla morte in un luogo profondamente ostile. Una storia vera narrata, a distanza di oltre cinquant'anni dagli eventi, da J.A. Bayona ("The Orphanage", "The Impossibile") nel suo "La società della neve", tratto dall'omonimo libro di Pablo Vierci (che fu compagno di classe di alcuni tra i passeggeri), passato fuori concorso in chiusura alla Mostra di Venezia 2023 e selezionato dalla Spagna come candidato nazionale agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale.

Il thriller, già fra i titoli più visti del momento su Netflix, è solo l'ultimo di una fortunata serie di produzioni survival, basate proprio sul racconto di sfide estreme alla sopravvivenza da parte di un singolo o di un gruppo di individui sfortunati, che costruiscono un meccanismo a orologeria di suspense e immedesimazione.

“ Everest ” - Netflix, Now

” - Netflix, Now “ 127 ore ” - Disney+

” - Disney+ “ Resta con me ” - Prime Video

” - Prime Video “ Into the wild ” - Infinity+

” - Infinity+ “ Sopravvissuto - The Martian ” - Disney+

” - Disney+ “ Redivivo - Revenant ” - Netflix, Disney+

” - Netflix, Disney+ “Cast Away” - Now, Infinity+, Paramount+