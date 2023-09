“La stoccata vincente”, la storia di Paolo Pizzo su Rai1

Flavio Insinna e Alessio Vassallo raccontano la vita dell'atleta in un film tv Flavio Insinna, Paolo Pizzo e Alessio Vassallo Tiziana Lupi







Un colpo rapido di punta che regala la vittoria a uno dei due avversari: questa nella scherma è la stoccata vincente. Domenica 24 settembre in prima serata, Rai1 ne propone una speciale. Non tanto quella che ha permesso a Paolo Pizzo di diventare due volte campione del mondo nella specialità della spada (nel 2011 e nel 2017) quanto quella che lo ha visto vincere la sfida più difficile della sua vita: la battaglia contro il tumore al cervello che lo ha colpito quando aveva 12 anni.

La sua storia è raccontata nel film di Nicola Campiotti intitolato “La stoccata vincente”, liberamente tratto dall’omonimo libro di Pizzo e Maurizio Nicita e prodotto da Anele e Rai Fiction. A interpretarlo sono Alessio Vassallo e Flavio Insinna nei ruoli, rispettivamente, di Paolo e di suo padre Piero: «Quando ho conosciuto Paolo e ho cominciato ad allenarmi con lui è nata un’amicizia. Lui è stato sempre con noi sul set e alla fine di ogni scena era il primo che guardavo per capire come era andata» racconta Vassallo.

Insinna, invece, Pizzo lo aveva avuto ospite in una serata per la raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro: «Lo ricordo come se fosse oggi, Paolo mi disse: “La coppa del mondo l’ho vinta perché sto qua e sono vivo, poi ho vinto anche l’altra”. Abbiamo cercato di maneggiare con cura la sua storia e durante le riprese ci sono state giornate bellissime e molto dure. Come quando abbiamo girato la scena in cui io taglio i capelli a mio figlio prima dell’intervento chirurgico: stavamo tutti con il fiato sospeso».

Per interpretare i rispettivi ruoli Vassallo e Insinna hanno attinto al rapporto con il loro padre: «Quando ho detto a casa che volevo fare l’attore, mio padre mi disse: “Io ti lascio libero, fai quello che vuoi, ma ricordati che devi assumerti la responsabilità della tua scelta”. Questo è stato un grande insegnamento» ricorda il primo. Insinna, invece, racconta di essersi ispirato «a quei momenti in cui ho visto mio padre disperato perché avrebbe voluto aiutarmi ma non sapeva come farlo».

I due attori, inoltre, continuano: «Mi si è aperto un mondo. Il cervello è chiamato a un altro tipo di concentrazione. Se ti metti a pensare a quello che devi fare o a chissà cosa, ti infilzano» osserva Insinna che continua a schermare anche dopo le riprese. Vassallo, dal canto suo, ricorda con soddisfazione il primo combattimento con Paolo Pizzo: «Me lo sono visto davanti e mi sembrava enorme. Mentre avanzava, in un momento ho allungato il braccio e l’ho colpito. Lui, due volte campione del mondo, ha esclamato ridendo: “Non è possibile!”. Ovviamente non è più successo».