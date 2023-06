La teoria del tutto: il racconto della vita di Stephen Hawking

Ebbene sì, la madre di Stephen Hawking ha davvero chiesto a Jane se Timothy, il terzo figlio avuto dalla coppia, fosse davvero figlio di Stephen. Il dialogo, però, non si svolge come mostrato nel film durante una festa, ma durante un incontro in cui le due donne si trovano da sole con il bambino. Fu in quella occasione che la madre di Stephen disse a Jane di non averla mai apprezzata perché non adatta alla loro famiglia.