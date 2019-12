La tv di Natale: i film da guardare durante le feste

19 Dicembre 2019 | 9:05 di Simona De Gregorio

Risate, emozioni, avventura. La tv delle Feste riunisce grandi e piccoli sul divano. Con film per tutta la famiglia, insieme con i programmi e i cartoni più amati dai bimbi.

Non sarebbe una vera Vigilia di Natale senza "Una poltrona per due". Fedele a una tradizione iniziata nel 1997, Italia 1 ripropone anche quest’anno (martedì 24 alle 21.25) lo spassoso film con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. Entrambi perfetti nei panni del ricco broker finanziario e del povero senzatetto, le cui vite vengono scambiate.

La stessa sera della Vigilia, alle 23.55, Raitre trasmette "Le avventure di Pinocchio" con Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto e Gina Lollobrigida in quello della Fata Turchina. Si tratta della versione ridotta dello sceneggiato nel 1972.

Iris, invece, dedica una minirassegna a Woody Allen. In totale sono previste tre serate doppie. Si comincia il 24 con "Café Society" in prima serata, seguito da "La maledizione dello scorpione di giada". Mercoledì 25 è invece la volta, prima, di "Midnight in Paris" e poi di "Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni". Per finire il 26 c’è "Magic in the Moonlight" a cui segue "Basta che funzioni". Nelle stesse serate, alle 21, canale 20 rilancia con la trilogia di "Il signore degli anelli" proponendo ogni giorno un capitolo della saga: "La compagnia dell’anello", "Le due Torri" e "Il ritorno del re".

La maratona dedicata ai piccoli inizia domenica 22 dicembre su Rai Gulp con una prima tv. Si tratta di "La regina delle nevi", un film di animazione in 3D che si ispira alla fiaba di Hans Christian Andersen. Viene trasmesso alle 14.10 e alle 20.35.

Nel pomeriggio del 24 Gloria Guida e Paolo Belli presentano su Raiuno (ore 15.40) "L’attesa" con i bimbi dello Zecchino d’oro. Questi saranno in onda, poi, il 25 alle 9.40 con il concerto "Lo Zecchino di Natale". Sempre il 24, alle 21.05 su Raidue, c’è "Alla ricerca di Dory", il classico Disney del 2016. Mentre La7 rilancia alle 20.30 con il cartone animato "Rango", premio Oscar nel 2012.

Per la sera di Natale, Raiuno propone altri due classici targati Disney: "La bella e la bestia" del 2017 e a seguire "La bella e la bestia - Un magico Natale" del 1997. E si conclude in bellezza giovedì 26 alle 21.05 su Raidue con "Ratatouille". È la storia di Rémy, un piccolo topo con un sogno: diventare un famoso chef.