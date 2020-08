“L’altra metà della storia”: cast, trama e trailer

12 Agosto 2020 | 14:42 di Lorenzo Di Palma

Adattamento del romanzo di Julian Barnes Il senso di una fine e prodotto ne 2017 da David Thompson ed Ed Rubin, L'altra metà della storia di Ritesh Batra è una storia di amore, rimpianto e gioventù dimenticata, interpretata da Jim Broadbent (Iris - un amore vero, The Iron Lady), Charlotte Rampling, Harriet Walter (Espiazione, The Young Victoria), Emily Mortimer (The Newsroom e Doll & Em) e Michelle Dockery (protagonista della serie televisiva Downton Abbey). Il cast del film vanta anche la partecipazione di Billy Howle e Freya Mavor. «Il senso di una fine è uno di quei romanzi che non mi ha mai abbandonato. Forse sono un'anima antica, ma è un libro con cui sento una profonda affinità» ha detto il regista Ritesh Batra.

IL TRAILER

LA TRAMA

Quando il settantenne Tony (Jim Broadbent) riceve da un studio legale la notizia di aver avuto in eredità il vecchio diario di un amico d'infanzia, gli eventi più significativi della sua giovinezza vengono rimessi in discussione. Lo strano lascito, con tutti i suoi ricordi raccolti nel diario, è ora però nelle mani dell'anziana Veronica (Charlotte Rampling) la ragazza con cui un tempo, durante l'università, stava Tony. Il tentativo di riappropriarsi del manoscritto, lo costringe a ripercorrere insieme alla donna gli anni giovanili della loro storia d'amore. Il viaggio attraverso le pagine impolverate aprirà cassetti del passato rimasti chiusi per anni, dai quali si riverseranno inganni, rimpianti e sensi di colpa. Tony troverà il coraggio di scavare in profondità e assumersi la responsabilità delle devastanti conseguenze dei gesti che ha compiuto tanti anni prima?