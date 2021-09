“L’amore criminale”: cast, trama e trailer

Una donna decide di rendere un inferno la vita della nuova moglie del suo ex-marito L'Amore Criminale Credit: © Warner Bros Lorenzo Di Palma







Fin dove ti spingeresti per amore? L’amore criminale (Unforgettable è il titolo originale) è il primo film da regista della produttrice di lunga data, Denise Di Novi (Crazy, Stupid, Love, Focus - Niente è come sembra). Il film è un thriller drammatico incentrato su un triangolo amoroso interpretato da Katherine Heigl (famosa per Grey’s Anatomy ma anche per film come 27 volte in bianco, Molto incinta), Rosario Dawson e Geoff Stults ed è stata l’occasione dalla riunione tra Heigl e la Di Novi, che avevano già collaborato in Tre all’improvviso. La Heigl interpreta Tessa Connover, che gestisce a fatica la fine del suo matrimonio con David (Stults), che nel frattempo si è felicemente fidanzato con Julia Banks (Dawson), portando la nuova compagna non solo a vivere nella casa che una volta avevano condiviso, ma coinvolgendo anche nella vita della loro figlia, Lilly.

«La storia mi ha intrigato perché parla di due donne molto diverse tra loro, che si ritrovano implicate in una relazione famigliare complicata. Ognuna di loro sente addosso a sé una pressione Enorme, una per il fatto di dover creare la vita perfetta, l’altra per doverla mantenere. Questa pressione porta una di loro verso la pazzia, mentre l’altra è costretta a trovare la forza di combattere per la sua stessa vita. Ho pensato che fosse un tema adatto per realizzare un thriller molto intenso», racconta la regista. Il film arrivato nelle sale nel 2017 e negli Stati Uniti è stato un grosso successo al botteghino incassando oltre dieci milioni di dollari.

Julia è la brillante caporedattrice di un web magazine e sta per sposarsi con David, giovane imprenditore di successo. Tutto sembrerebbe andare a gonfie vele ma c'è un fantasma del suo recente passato: l'ex compagno Miguel, incarcerato per violenza domestica e appena uscito di prigione, minacciando di sconvolgere di nuovo la vita di Julia. Ma c'è un'altra minaccia, ben più oscura, all'orizzonte ed è Tessa, ex moglie di David e madre della piccola Lily. Quando Julia si trasferisce a casa di David, Tessa si vede portar via la sua (ex) vita e l'affetto della figlia, e mette in cantiere una serie di azioni di sabotaggio contro la nuova arrivata.

Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Isabella Kai Rice (True Blood), Simon Kassianides (Agents of S.H.I.E.L.D.), Whitney Cummings (Un testimone in affitto), Robert Wisdom, Cheryl Ladd, Jayson Blair, Mitch Silpa