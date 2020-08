«L’amore è eterno finché dura»: cast, trama e trailer

04 Agosto 2020 | 15:00 di Redazione Sorrisi

Anche a distanza di anni, «L'amore è eterno finché dura» rimane una commedia dolce-amara gradevole e con ottime battute. Cavalcando l'allora fenomeno degli "speed-date", Carlo Verdone ha costruito una storia verosimile, capace di far divertire e far riflettere.



Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2004

Durata: 105'

Regista: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Antonio Catania, Laura Morante, Stefania Rocca, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession



Trama

Gilberto (Carlo Verdone), stimato ottico cinquantenne sposato da vent'anni con la psicologa Tiziana (Laura Morante) e padre di Marta, partecipa ad uno speed date per trovare l'anima gemella. L'indomani i carabinieri lo convocano in caserma in seguito alla misteriosa scomparsa di Stella (Gabriella Pession), la giovane e affascinante ragazza conosciuta durante l'incontro al buio. La crisi tra Gilberto e la moglie a questo punto è inevitabile, tanto che Tiziana ordina al marito di fare le valigie e di andarsene. Gilberto si rifugia così a casa di un amico, e qui scopre che in realtà la moglie ha un amante. Toccherà ad Andrea (Rodolfo Corsato), l'amico, e alla sua compagna, Carlotta (Stefania Rocca), correre in suo aiuto. Gilberto comincia così a frequentare altre donne e a cercare un nuovo appartamento, ma presto si rende conto che quello che cerca è molto più vicino di quanto possa sembrare...

Trailer