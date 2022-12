“Last Christmas”: trama, cast e trailer

Emilia Clarke è protagonista di una commedia romantica natalizia con Emma Thompson, che l'ha ideata Emilia Clarke in "Last Christmas" Cecilia Uzzo







Il film s'intitola come la celebre canzone degli Wham! e in effetti il brano ricorre spesso in "Last Christmas". La commedia natalizia ha per protagonista Emilia Clarke, che in quell’anno (2019) era ancora Daenerys Targaryen nella serie tv "Game of Thrones". Diretto da Paul Feig ("Le amiche della sposa", "Un piccolo favore"), il film è stato scritto basandosi su un soggetto di Emma Thompson (con il marito Greg Wise), che ha lavorato alla sceneggiatura a quattro mani con Bryony Kimmings, recitando anche nel ruolo della madre della protagonista.

Trama

Kate si è trasferita con tutta la sua famiglia in Inghilterra. È goffa, irrimediabilmente sfortunata e con un'esistenza condotta all'insegna di scelte sbagliate e di vizi, come l'alcol. Ha un sogno nel cassetto sin da quando era bambina: diventare una cantante famosa, ma le avversità della vita non le hanno ancora permesso di far emergere il suo talento. Kate lavora come elfo in un negozio di decorazioni natalizie, ed è proprio fuori dal posto di lavoro che incontra un giorno Tom, aitante giovane troppo perfetto per essere vero. Il ragazzo pare in grado di vedere al di là delle apparenze e di tirare fuori la parte migliore di Kate. Mentre la città si appresta a vivere il periodo più bello dell'anno, i due giovani impareranno ad ascoltare il loro cuore, ad avere fede e a credere nel sentimento che li legherà.

