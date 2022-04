“Laura Pausini – Piacere di conoscerti”: e se non avessi vinto Sanremo?

L’artista si racconta in un film inedito su Prime Video Laura Pausini Credit: © Tommy Napolitano Alessandro Alicandri







Preparatevi a grandi emozioni su Prime Video dal 7 aprile nel docufilm “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”. In molti si sono chiesti perché sia un film e non solo un documentario, e la risposta vi sorprenderà: Laura ha deciso di raccontare non solo gli aspetti più privati della sua vita e della carriera, ma anche ciò che sarebbe accaduto se non avesse vinto Sanremo 1993 (tra le Novità) e se le congiunture astrali non l’avessero portata in così poco tempo alla fama mondiale.

Il racconto viaggia quindi su un doppio binario: da una parte c’è la cantante che tutti conosciamo e dall’altra una modellatrice e pittrice di ceramiche a Faenza. Per creare un filo rosso tra le storie, Laura ha richiesto l’aiuto di due maestri della fiction, ovvero Ivan Cotroneo (da “Tutti pazzi per amore” a “La compagnia del cigno”) e Monica Rametta (tra i suoi lavori, “Una grande famiglia”). Vedrete due vite diverse, sì, ma non troppo: in Laura rimangono identici lo spirito materno, un entusiasmo fuori dal comune e l’inesauribile desiderio di cantare.

La prèmiere di "Laura Pausini - Piacere di conoscerti"