“Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, il film ad aprile su Prime Video

Dal 7 aprile in streaming arriva il film che immagina una vita ben diversa per la regina del pop Laura Pausini Redazione Sorrisi







Cosa sarebbe successo se nel 1993 Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo? Da questa domanda nasce il film "Laura Pausini – Piacere di conoscerti", sarà disponibile in streaming dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video.

Un'idea di Laura Pausini, una storia scritta insieme a Ivan Cotroneo (anche alla regia) e Monica Rametta. La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che mostrerà scorci inediti della sua vita privata e professionale. Dall’infanzia alla sua straordinaria carriera e la vita di tutti i giorni, la realtà si alterna a momenti che immaginano per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse conuistato il mondo in raggiunto la fama da star globale.