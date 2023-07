Le creature assassine di “Birdbox” sono arrivate in Europa

Ecco lo “spin off” del film del 2018 che aveva per protagonista Sandra Bullock: questa volta la marea di suicidi colpirà Barcellona Paolo Fiorelli







Èstato uno dei film-rivelazione delle scorse stagioni: parliamo di “Bird box” (2018), dove un’eroica Sandra Bullock cerca di sopravvivere in un mondo invaso da misteriose creature che nessuno può vedere. Le “entità” hanno il potere di sconvolgere la mente di uomini e animali che le guardino, costringendoli ad autodistruggersi.

Ora - su Netflix dal 14 luglio - arriva uno “spin off” dove l’azione è ambientata in Europa, in un clima ancora più apocalittico. Ormai la misteriosa minaccia ha decimato la popolazione mondiale, lasciando solo brandelli di civiltà. Tra i protagonisti della nuova avventura ci sono Sebastián (Mario Casas) e la sua famiglia: devono affrontare un viaggio di sopravvivenza attraverso le strade di una Barcellona devastata. La loro unica speranza? Raggiungere un rifugio sicuro con l’aiuto di altri sopravvissuti. Ma le misteriose creature hanno acquistato anche il potere di mutare, e nuovi pericoli sorgeranno sul cammino verso la salvezza.

La trama

Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Il cast

Mario Casas è Sebastian

Georgina Campbell è Claire

Alejandra Howard è Anna

Naila Schuberth è Sofia

Diego Calva Hernández è Octavio

Patrick Criado è Rafa

Lola Dueñas è Isabel

Gonzalo de Castro è Roberto

Michelle Jenner è Liliana

Leonardo Sbaraglia è Padre Esteban

