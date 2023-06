“Le donne di Pasolini”, il docufilm sul grande autore

La storia di un mito della cultura italiana visto attraverso il suo rapporto con le figure femminili più importanti della sua vita Alberto Rivaroli







La storia di un mito della cultura italiana visto attraverso il suo rapporto con le figure femminili più importanti della sua vita. Lo racconta il docufilm di Eugenio Cappuccio "Le donne di Pasolini", in onda giovedì 15 giugno su Rai3, con le preziose testimonianze di Dacia Maraini, Emanuele Trevi, Liliana Cavani e David Grieco.

La voce narrante di Giuseppe Battiston ci accompagna alla scoperta delle signore più importanti per lo scrittore, poeta e regista. A partire dall’adorata mamma Susanna (interpretata da Anna Ferruzzo). In qualsiasi parte del mondo fosse ogni giorno Pasolini la chiamava al telefono. Poi c’è Maria Callas (Carolina D’Alterio), con cui Pasolini girò il film "Medea": la diva dichiarò di essersi innamorata di lui, e di aver sofferto per questa passione impossibile.

Affetto e ammirazione per Pier Paolo anche da parte di Oriana Fallaci (Liliana Massari), che come lui si divideva tra giornalismo e letteratura. Mentre Laura Betti (Martina Massaro), un’altra donna importante per lui, lo accolse e introdusse negli ambienti culturali romani.