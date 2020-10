Le Due Vie del Destino: cast, trama e trailer del film

11 Ottobre 2020 | 13:07 di Lorenzo Di Palma

“Arriva un momento della vita in cui l'odio deve finire”. È questo il messaggio forse de Le Due Vie del Destino, film del 2014 diretto da Jonathan Teplitzky e tratto da una storia vera, quella di Eric Lomax, un soldato inglese fatto prigioniero dai Giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. The Railway Man, questo il titolo originale del film, racconta le vicende del ventunenne addetto ai segnali e appassionato di ferrovie, spedito nel 1942 a lavorare alla costruzione della celebre “Ferrovia della morte”, in Thailandia, dove Eric è testimone di inimmaginabili sofferenze. Una straordinaria storia vera intrisa di eroismo, di umanità e di potere salvifico dell’amore.

Il trailer

La Trama

Durante la seconda guerra mondiale, Eric Lomax è un ufficiale britannico che viene catturato a Singapore e costretto ai lavori forzati tra la Thailandia e la Birmania. Durante la sua prigionia, Lomax subisce immani torture e sofferenze. Anni più tardi, soffre il trauma psicologico delle sue drammatiche esperienze ed è perseguitato dall’immagine del suo torturatore. L’incontro con una donna che diventerà sua moglie sarà l’inizio di un percorso di superamento dei suoi traumi.

Il Cast

Cast Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Sam Reid.