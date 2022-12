“Le Mans ’66 – La grande sfida”: la rivalità Ford-Ferrari. Trama, cast e trailer

Il film di James Mangold con Matt Damon e Christian Bale tra bromance e alta velocità Valentina Barzaghi







Quando guardiamo un film vorremmo vedere perlopiù belle storie, ben raccontate e interpretate, con un inizio e una fine, e magari una morale che ci faccia rimanere pieni di positività e buone intenzioni verso il futuro. Diciamocelo, non va proprio sempre così. “Le Mans ’66 - La grande sfida”, invece, è proprio uno di quei film.

Il suo regista è James Mangold, uno che si era già fatto notare con film come “Logan - The Wolverine”, “Quel treno per Yuma” e “Quando l’amore brucia”. È interpretato dai bravi Matt Damon e Christian Bale, che vestono rispettivamente i panni di Carroll Shelby e Ken Miles in una delle vicende più commoventi nella storia delle corse automobilistiche.

Il film è tratto da una storia vera e racconta di una grande amicizia. Ma anche dell’ingresso della Ford nel mondo delle corse, con la creazione della leggendaria GT40 MKII e l’obiettivo di battere la Ferrari, ma soprattutto di un sogno che per un uomo ha rappresentato sia la più grande gioia sia la sua più drammatica condanna.

Cast

Genere : Azione

: Azione Titolo originale: Ford v Ferrari

Ford v Ferrari Uscita: 2019

2019 Durata : 152’

: 152’ Regista : James Mangold

: James Mangold Attori: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas

Trama

Un film che “tifa” contro la ferrari: che effetto fa al pubblico italiano? Già, perché la sfida del titolo è quella della Ford, che a metà degli Anni 60 assunse Carroll Shelby (Matt Damon), ex pilota e progettista geniale, e Ken Miles (Christian Bale), un asso del volante dal carattere impossibile. Obiettivo: vincere la 24 ore di Le Mans, gara di prestigio mondiale che da anni vedeva il dominio della scuderia italiana. Al di là del risultato sportivo (a beneficio di chi non ricorda la storia vera non lo anticipiamo qui), il film diverte grazie a due grandi attori e spettacolari duelli in pista.

Trailer