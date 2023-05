“Le otto montagne” per la prima volta in televisione

Fresco trionfatore dei David di Donatello 2023, il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi è l'adattamento del romanzo di Pietro Cognetti Cecilia Uzzo







Arriva su Sky "Le otto montagne", a pochi giorni dalla vittoria ai David di Donatello 2023, dove è stato premiato nelle categorie Miglior Film, Migliore Sceneggiatura non Originale, Migliore Autore della Fotografia e Miglior Suono. Luca Marinelli e Alessandro Borghi sono i protagonisti della pellicola, in onda lunedì 15 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su Now e disponibile on demand, anche in 4K. Il film è disponibile in streaming anche per gli abbonati a Prime Video.

Scritto e diretto da Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen (candidato all’Oscar 2014 per "Alabama Monroe"), è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo best-seller di Paolo Cognetti (Einaudi, 20146), con cui lo scrittore aveva vinto il Premio Strega nel 2017. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022, aveva anche vinto il premio della Giuria.

Il trailer

La trama

Il film racconta la storia di un’amicizia tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Il cast

Luca Marinelli e Alessandro Borghi interpretano rispettivamente Pietro Guasti e Bruno Guglielmina. Nel cast ci sono anche Filippo Timi (Giovanni Guasti), Elena Lietti (Francesca Guasti), Elisabetta Mazzullo (Lara), Elisa Zanotto, Andrea Palma, Surakshya Panta e Lupo Barbiero, Cristiano Sassella e Andrea Palma, rispettivamente intepreti di Pietro e Bruno da bambini e Pietro da ragazzo.