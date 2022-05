“Le ragazze di Wall Street”: cast, trama e trailer

Jennifer Lopez in un gangster movie che mescola (benissimo) dramma e umorismo Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Keke Palmer e Constance Wu in "Le ragazze di Wall Street" Redazione Sorrisi







Il film è tratto da una storia vera riportata da Jessica Pessler sul New York Magazine e racconta la storia di un gruppo di spogliarelliste che, dopo la crisi del 2008, si reinventano truffatrici e iniziano a derubare ricchi uomini d’affari. Il titolo originale, “Hustlers”, gioca sul doppio significato del termine: significa sia truffatori che prostitute, chiara allusione allo stigma che ancora oggi è associato alle donne che lavorano nei night club.

Gangster movie che mescola (benissimo) dramma e umorismo, ma anche spaccato sociale sulle conseguenze della crisi economica del 2008, “Le ragazze di Wall Street” è un film da non perdere.

«Presentiamo un mondo che magari si è già visto in tanti film e serie tv» ha detto la regista Lorene Scafaria. «Ma lo facciamo da una prospettiva diversa, quella delle ballerine». E infatti le spogliarelliste di “Le ragazze di Wall Street” - dalle protagoniste alle semplici comparse - non vengono mai inquadrate né rappresentate come degli oggetti sessuali: sono persone normali che cercano solo di sbarcare il lunario per mantenersi e mantenere la propria famiglia. La loro professione, così spesso ancora molto stigmatizzata, qui viene rappresentata per quello che è: un lavoro come un altro. E fuori dal palco le ballerine hanno la loro vita, i loro affetti e le loro famiglie.

Anche se durante il film non si può fare a meno di tifare proprio per le criminali, Scafaria non le celebra e non le giudica, né tantomeno si limita a mostrarle unicamente come vittime di un sistema marcio. La storia di Destiny e delle sue colleghe viene tratteggiata con empatia e, dietro la forte componente di critica sociale, alla fine il vero cuore del film è proprio quell’umanità realistica dei personaggi e il loro legame di amicizia e “sorellanza”.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Hustlers

Hustlers Uscita: 2019

2019 Durata: 110'

110' Regista: Lorene Scafaria

Lorene Scafaria Attori: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B e Lizzo

La vicenda è narrata dal punto di vista di Destiny, interpretata da Constance Wu. Abbandonata dalla madre, è cresciuta con la nonna che cerca di mantenere con il lavoro da stripper prima e con i guadagni delle truffe poi. «La mancanza di legami significativi con le donne della sua famiglia fa crescere enormemente il suo desiderio di amicizie femminili», ha spiegato Wu. E infatti è fortissimo il legame che si instaura tra lei e Ramona, stripper di punta del club e poi vera mente criminale della banda, interpretata da una Jennifer Lopez perfetta per la parte e ben calata nel ruolo.

Come gli altri personaggi, Ramona è scritta in maniera sfaccettata: non viene banalmente dipinta come una criminale senza scrupoli e anzi la sua sfrenata ambizione non oscura gli altri tratti che la caratterizzano, come lo spirito materno e il senso di protezione per le altre ragazze. «Jennifer è Ramona in carne e ossa, fa quasi paura» ha detto la regista e sceneggiatrice Lorene Scafaria. «Dà un tono irriverente e allusivo al personaggio, ma anche un realismo concreto».

Della banda di truffatrici fanno parte anche Mercedes (Keke Palmer), senza peli sulla lingua e molto divertente, e Annabelle (Lili Reinhart), la più giovane e a tratti ingenua (e anche lei un po’ comica: quando è sotto stress non riesce a trattenere il vomito).

Tra le ballerine del club ci sono altre facce note, come le cantanti Cardi B e Lizzo (interpretano rispettivamente Diamond, che improvvisa una lezione di danza con Destiny, e Liz).

Trama

2007, New York. Destiny (Constance Wu) è appena stata assunta come spogliarellista in uno strip club frequentato soprattutto da uomini d’affari. Lì viene presa sotto l’ala protettiva della performer di punta del locale, Ramona (Jennifer Lopez), che con qualche consiglio l’aiuta ad avere successo e guadagnare abbastanza da riuscire a pagare l’affitto della nonna.

La crisi del 2008 però colpisce anche lo strip club: ci sono meno clienti e Destiny è costretta a ripiegare su lavori precari che pagano poco. Almeno finché non ritrova Ramona, che nel frattempo ha messo su un business illegale: lei e altre stripper circuiscono ricchi uomini d’affari, propinando loro droga e alcool fino a renderli quasi incoscienti per poterli derubare.

Trailer